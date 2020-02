News

Niezależne Spiderling Studios uraczyło nas niebywałymi doniesieniami – okazuje się, że po ponad 5 latach działania w ramach Wczesnego Dostępu platformy Steam gra Besiege doczeka się finalnej wersji. Wraz z nią tytuł otrzyma nową zawartość i mechaniki rozgrywki, a twórcy lojalnie uprzedzają również, że zamierzają podnieść jego standardową cenę. Besiege oficjalnie zadebiutuje na PC Steam już 18 lutego.



Besiege to gra logiczna z elementami symulacji, w której gracze konstruują wymyślne machiny oblężnicze. Te mają zrównać z ziemią malownicze średniowieczne wioski i twierdze. Całość stawia na prawa fizyki i kreatywność graczy – takie podejście zyskało ich uznanie, czego skutkiem jest kilkadziesiąt tysięcy pozytywnych recenzji użytkowników Steama. Teraz gra ma być jeszcze lepsza, a wszystko za sprawą nieodległej już aktualizacji opatrzonej numerem 1.0. Co otrzymamy?

Zawartość premierowej aktualizacji 1.0 Besiege

Na dobry początek, czy raczej koniec, twórcy oddają do naszej dyspozycji Krolmar, czyli finalną wyspę kampanii dla pojedynczego gracza. Pustynna planeta zaoferuje masę przeciwników do pokonania, fortec do zburzenia i magicznych sekretów, czekających na odkrycie. Obok tego twórcy wprowadzają do gry mechanikę zautomatyzowanych bloków, które wykonają sekwencję przewidzianych przez nas akcji po naciśnięciu wyłącznie pojedynczego przycisku. W Besiege pojawią się cztery różne typy tej struktury, a twórcy omówili je szerzej na załączonej poniżej grafice.



Oczywiście wraz z paczką 1.0 gra doczeka się licznych poprawek dla rozmaitych błędów, a także pomniejszych usprawnień. Jednocześnie twórcy uprzedzają, że zamierzają dalej rozwijać mechaniki tytułu, a o swoich dokonaniach będą nas informować na bieżąco.

