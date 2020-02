News

gram.pl ,

Do tegorocznej edycji Intel Extreme Masters w Katowicach pozostały już jedynie dwa tygodnie. Jeśli zamierzacie pojawić się w Katowicach, to mamy dobrą wiadomość – na IEM 2020 ruszamy także i my, a z nami także Actina i reszta doborowej ekipy. Znajdziecie nas na stoisku C3 targowej strefy Expo, a tam także: Trust Gaming, Sferis, Actina PACT, ASUS Republic of Gamers, WD Black, Kaspersky oraz 7more7.

IEM Katowice 2020 startuje w piątek 28 lutego i potrwa do niedzieli 1 marca.

Widzimy się na miejscu!

