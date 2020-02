News

Coffee Stain Studios opublikowało zwiastun kolejnego pakietu poprawek do gry Satisfactory, który ujawnia również wydanie tytułu na platformie Steam.

Jeśli od dłuższego czasu liczyliście, że najnowsza gra Coffee Stain Studios, Satisfactory, pojawi się na serwerach Valve, to mamy dobrą wiadomość. Twórcy opublikowali zwiastun najnowszej dużej aktualizacji gry Satisfactory, który przy okazji wskazuje na rychłe wydanie tytułu na Steam. W towarzyszącym ogłoszeniu wpisie na Steam ekipa przyznaje, że nie wie jeszcze, kiedy dokładnie gra pojawi się w sklepie Valve, ale z pewnością nastąpi to "w któryś wtorek". Tymczasem najnowszą 3. aktualizację Satisfactory, która wprowadza m.in. szereg rur do transportu płynów, znajdziecie w środowisku testowym gry na Epic Games Store. Pełna lista nowinek pod tym adresem.



Satisfactory zadebiutowało na PC wyłącznie dla platformy Epic Games Store w marcu minionego roku. Tytuł jest pierwszoosobową hybrydą symulatora i strategii ekonomicznej, który przenosi nas na obcą planetę, gdzie musimy rozkręcić lokalny przemysł. Gra wymaga od nas nieustannej rozbudowy naszego industrialnego świata, a przy okazji umożliwia eksplorację otwartego świata o powierzchni 30 kilometrów kwadratowych. Tę ostatnią urozmaicą poszukiwania surowców oraz konfrontację z agresywnymi zwierzętami.

https://www.youtube.com/watch?v=UIEnhYio0VQ&feature=emb_title

