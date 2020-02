Prince of Persia powraca... tyle że jako wirtualny escape room

News

Maria Wawrzyniak ,

Prince of Persia: The Dagger of Time to produkcja stworzona z myślą o profesjonalnych salonach VR. No cóż.

Ubisoft oficjalnie zapowiedziało Prince of Persia: The Dagger of Time, nową produkcję osadzoną w dobrze znanym i lubianym uniwersum. Problem w tym, że jest to gra stworzona z myślą o profesjonalnych salonach VR, a sami twórcy określili ją jako wirtualny escape room. Ponadto skupi się na zabawie w trybie kooperacji dla dwóch, trzech lub czterech osób korzystających równocześnie z gogli rzeczywistości wirtualnej. Akcja rozgrywa się w świecie Trylogii Piasków Czasu, czyli Piaski Czasu, Dusza Wojownika oraz Dwa Trony. Zostajemy wezwani przed samo oblicze Kaileeny, królowej czasu, która poszukuje śmiałków chcących rozwiązać trudne łamigłówki, aby ostatecznie dostać się do klepsydrowej komnaty, gdzie będzie trzeba użyć jej mocy, aby powstrzymać wielkiego maga zła.

Kolejnym problemem, który dotyczy wszystkich Polaków, jest brak salonów VR oferujących grę w Prince of Persia: The Dagger of Time. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej produkcji, najbliższe dla nas salony znajdują się poza granicami Polski – na przykład w Czechach (Praga, Ostrawa) czy Niemczech (Berlin, Lipsk).

