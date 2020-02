Popkultura

LM ,

Nie da się ukryć, że debiutujący w minionym roku serial Czarnobyl wyprodukowany przez HBO okazał się hitem małego ekranu. Miniserial docenili zarówno krytycy, jak i widzowie, ale niestety nie wszyscy pałali entuzjazmem wobec zaprezentowanych tam wydarzeń. Mowa tu oczywiście o Rosji, która już od premiery krytykowała serial HBO i sugerowała, że ten jest przepełniony zachodnią propagandą. Jeszcze w minionym roku zapowiedziano serial Czarnobyl, który miał dowodzić, że za katastrofą w elektrowni stało CIA. Na tym jednak nie koniec – do sieci trafił zwiastun filmu Czarnobyl: Otchłań.



Całość ma skupiać się na losach zwykłych mieszkańców Prypeci i okolic, którzy w godzinie próby nie oglądając się na własne życie, ratowali innych. Strażacy, nurkowie czy bohaterscy obywatele, a wszystko to ze sporą dawką towarzyszącemu przywołanym wydarzeniom dramatyzmu. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun filmu o Czarnobylu. Premiera jeszcze w tym roku.



Wizja katastrofy w Czarnobylu HBO była dla Was przekonująca? A może macie jakiś inny pogląd na całą tragedię?

https://www.youtube.com/watch?v=rm5ujjPybYM&feature=emb_title

