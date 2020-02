News

LM ,

Dwa nowe biomy, mechaniki rozgrywki i uzbrojenie w pierwszym płatnym DLC do metroidvanii Dead Cells – The Bad Seed.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ekipy Motion Twin, już dziś, po ponad roku dopakowywania gry Dead Cells darmowymi aktualizacjami, na rynek trafi pierwsze płatne DLC zatytułowane The Bad Seed. Dodatek ukaże się równocześnie na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, ale zainteresowani wcale nie muszą szykować się na wielki wydatek – The Bad Seed wyceniono na około 20 PLN. Przy okazji debiutu studio skorzystało z gościnności serwisu IGN i na ich kanale w serwisie YouTube opublikowało genialny zwiastun dodatku. Rzućcie okiem.

Zawartość DLC The Bad Seed do Dead Cells

Pierwsze płatne DLC Dead Cells wprowadza do zabawy dwa nowe biomy: Arboretum, czyli szklarnię zamieszkaną przez grzyby niezbyt uszczęśliwione obecnością protagonisty; oraz Grzęzawisko Wygnanych, które zamieszkują uzbrojone w kije mutanty, pijawki i przebiegli płetwonurkowie, a całość sprawdzi nasze odporności na truciznę. W parze z nowymi arenami i przeciwnikami pojawia się także dom Kleszczycy, zwany Gniazdem, który z pewnością wyda się znajomy fanom marki Żołnierze kosmosu. Przy okazji możemy też liczyć na nowe mechaniki i elementy wyposażenia, na czele z wielką kosą.



Wydanie płatnego DLC ma pozwolić twórcom na dalsze wspieranie tytułu darmowymi aktualizacjami i konsekwentne wzbogacanie jej o dodatkową zawartość. Oczywiście wszelkie uwagi związane z pakietem czy modelem biznesowym ekipy możecie kierować na ich oficjalne kanały, ale nie da się ukryć, że Motion Twin jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem na każdym froncie.



Dead Cells dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z iOS. Wydanie na Android planowane jest jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=-5jPXBDDRb0

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl