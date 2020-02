Hokko Life to pecetowy klon Animal Crossing, który jeszcze w tym roku zadebiutuje na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli kojarzycie serię Animal Crossing i chcieliście pograć w którąś z części, ale nie posiadacie Nintendo Switcha, mamy dla Was dobre wieści. Jeszcze w tym roku na komputerach osobistych pojawi się bowiem klon najnowszej odsłony cyklu (Animal Crossing: New Horizons) o tytule Hokko Life. Na ten moment nie znamy wprawdzie oficjalnej daty premiery, a jedyne, co możemy zrobić, to dodać produkcję do swojej listy życzeń na platformie Steam. W Hokko Life trafimy do tytułowego bajkowego miasteczka, gdzie będziemy budować domy (zarówno dla siebie, jak i dla innych bohaterów gry), zbierać surowce, łowić ryby, poznawać przyjaciół, pomagać im z różnymi zadaniami i problemami. Przy tym wszystkim oczywiście zajmiemy się również takimi rzeczami, jak projektowanie mebli czy zajmowanie się ogródkiem.

Poniżej znajdziecie oczywiście oficjalny zwiastun produkcji oraz kilka screenów. Warto także zauważyć, że to nie pierwsza tego typu produkcja czerpiąca garściami ze znanych i lubianych produkcji Nintendo – ostatnio na Steamie zadebiutowało również Temtem, klon najnowszych gier z serii Pokemon.

https://youtu.be/yS8OlpSNM1k

