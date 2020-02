News

Studio Paper Cult Games ogłosiło oficjalną datę premiery Bloodroots, inspirowanej grą Samurai Jack dynamiczną siekaniną, w której świat jest naszą najgroźniejszą bronią. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami tytuł ukaże się jeszcze w tym miesiącu na konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch i PC, gdzie będzie dostępny na wyłączność w sklepie Epic Games. Bloodroots zadebiutuje dokładnie 28 lutego. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun i listy wymagań sprzętowych.



Bloodroots to dynamiczna gra akcji z westernowym zacięciem, podczas której wcielimy się w niejakiego Mr. Wolfa. Ten zdradzony i pozostawiony na pewną śmierć rusza na pohybel swoim oprawcą, przy okazji dziesiątkując ich szeregi. Twórcy obiecują widowiskowe combosy; mnóstwo interakcji z wykreowanym światem, który zapewni nam nowe narzędzia mordu; oraz zróżnicowane, ręcznie projektowane poziomy. Taki dynamiczny indyczek, który przypadnie do gustu wszystkim, którzy lubią ogólny zamęt na ekranie.

Wymagania sprzętowe Bloodroots na PC

MINIMALNE:

OS : Windows 8;

: Windows 8; CPU : Intel Core i5 dual-core 2.8GHz;

: Intel Core i5 dual-core 2.8GHz; RAM : 4 GB;

: 4 GB; GPU : Karta grafiki ze wsparciem dla DirectX 9 i 1080p;

: Karta grafiki ze wsparciem dla DirectX 9 i 1080p; HDD: 4 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10;

: Windows 10; CPU : Intel Core i5 quad-core 3.4GHz;

: Intel Core i5 quad-core 3.4GHz; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : GeForce GTX 660 (2048 MB) | Radeon HD 7970;

: GeForce GTX 660 (2048 MB) | Radeon HD 7970; HDD: 4 GB wolnego miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=wy4JSXjEvO4&feature=emb_title

