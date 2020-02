News

W sieci pojawił się nowy materiał wideo poświęcony grze Squadron 42. Jeśli zastanawialiście się, na ile wiernie twórcy odwzorowali odgrywających kluczowe role aktorów na silniku gry, to załączony poniżej materiał może szybko wyjaśnić tę kwestię. Już na pierwszy rzut okaz widać niebywałą dbałość o szczegóły i zachowanie możliwie najwyższego stopnia realizmu nie tylko w zachowaniu bohaterów, ale też ich wyglądzie czy mimice. Całość oczywiście przygotowano na silniku graficznym Lumberyard Engine, z którego korzysta zarówno omawiane Squadron 42, jak i gra Star Citizen.



Moduł singlowy Star Citizena to istna plejada gwiazd – na nagraniu możecie zobaczyć takich aktorów jak Mark Hamill, Gary Oldman, Henry Cavill, Mark Strong czy Liam Cunningham. Niestety wciąż nie mamy jasnego komunikatu, kiedy tak naprawdę możemy wyczekiwać debiutu kampanii Squadron 42. Wedle niedawnych doniesień testy beta modułu singlowego powinny rozpocząć się jeszcze przed końcem tego roku, co może zwiastować debiut w 2021 roku. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć, harmonogram prac ulega częstym zmianom, a wszystkie terminy są przesuwane.



Oczywiście wciąż pozostaje jeszcze temat samego Star Citizen, które powstaje latami, doczekało się wersji alfa 3.8 i nadal pozostaje bez choćby przybliżonej daty premiery. Obie gry zmierzają wyłącznie na PC.



W chwili pisania wiadomości na koncie twórców Star Citizen widniało 267,5 miliona dolarów.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wJzT6uWSbNo&feature=emb_title

