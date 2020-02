News

Dobra wiadomość dla fanów dodatku Curse of the Vampire Coast do strategii Total War: Warhammer 2. Creative Assembly opublikowało na Steam wersję beta tytułu opatrzoną numerem 8.3, której poprawki zaadresowano m.in. do najważniejszego z błędów podczas zabawy ze wspomnianym DLC. Nadchodzący pakiet poprawek wyeliminuje sytuacje, w których gracze nie mogli przywoływać nieumarłych do czasu zejścia na ląd, co w niektórych przypadkach całkowicie podkopywało możliwość ukończenia kampanii.

Obok tego gracze nie będą musieli ograniczać liczby modów zainstalowanych jednocześnie dla Warhammer 2. Na dodatek gra nie będzie już odgórnie powstrzymywać frakcji SI przed rekrutowaniem więcej niż jednej armii. Krótko mówiąc – sporo dobrego i pozostaje jedynie ubolewać nad faktem, że gracze czekali na naprawę DLC kilka miesięcy. Obszerną listę zmian w aktualizacji znajdziecie pod tym adresem.

Jak skorzystać z bety Total War: Warhammer 2 na Steam?

Zainteresowanych skorzystaniem z buildu beta 8.3 odsyłamy na platformę Steam. Tam należy otworzyć „właściwości gry” i zaznaczyć chęć udziału w testach. Następnie z listy wybrać tę z oznaczeniem 8.3, zatwierdzić i poczekać aż Steam pobierze stosowną aktualizację. Dla zabawy z buildem beta polecane jest rozpoczęcie nowej kampanii dla uniknięcia konfliktów ze stanem zapisu. Oczywiście, gdy tylko Creative Assemby wypuści aktualizację na oficjalne serwery, to z poprawek skorzystacie także na dotychczasowych save’ach.



Total War: Warhammer 2 zadebiutowało we wrześniu 2017 roku na PC. Z dobrych wieści warto wspomnieć, że brytyjskie studio już od dłuższego czasu jest w zaawansowanym stadium prac nad Total War: Warhammer 3.

https://www.youtube.com/watch?v=Ry1VRll1s9g

