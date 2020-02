News

Ciekawa sytuacja na polu cyfrowej dystrybucji. Okazuje się, że jedna z wydanych przed końcem minionego roku gier zwyczajnie zaginęła w akcji. Mowa tu o wspólnym projekcie studiów Black Shamrock i Cyanide – Paranoia: Happiness is Mandatory. Produkcja zadebiutowała z nieznacznym poślizgiem w grudniu jako gra na wyłączność dla Epic Games Store, ale obecnie próżno jej szukać w ofercie sklepu twórców Unreala. Tytuł nie tylko zniknął ze sprzedaży, ale też jego strona w sklepie przestała istnieć. Jedyny ślad po Paranoia: Happiness is Mandatory pozostał na platformie Steam, jednak bez opcji zakupu, co wyklucza zmianę kluczowego dystrybutora. Co ważne, wydawca gry – Bigben Interactive – w żaden sposób nie odniósł się do zaistniałej sytuacji.



Paranoia: Happiness is Mandatory to zaadaptowany na grunt elektronicznej rozrywki system stołowego RPG Paranoia. Tytuł zebrał solidne cięgi od recenzentów, osiągając średnią ocen 47 punktów na serwisie Metacritic. Czyżby gra okazała się tak słaba, że wydawca wstydzi się brać za nią pieniądze? A może weszła tu polityka Epica „tylko dobre gry” w naszym sklepie? Trudno powiedzieć.

Z wcześniejszych ogłoszeń wiemy, że tytuł miał ukazać się także na PlayStation 4 i Xbox One, ale w tej sytuacji próżno szukać gry na konsolach.

