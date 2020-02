News

Nawet jeśli technologia VR w świecie elektronicznej rozrywki wciąż traktowana jest po macoszemu, to po raz kolejny dowiodła, o swoich niesamowitych możliwościach. Południowokoreańska telewizja wyemitowała nietypową audycję, podczas której kobieta znana jako Jang Ji-sung korzystając z gogli VR, odbyła wirtualne spotkanie z awatarem swojej zmarłej jeszcze w 2016 roku córki, Nayeon. Całość została zaaranżowana z wykorzystaniem technologii motion capture, a ekipa odpowiedzialna za projekt miesiącami pracowała nad głosem, wyglądem i zachowaniem siedmiolatki.



Nawet jeśli cała sprawa brzmi jak totalne wariactwo, to wciąż pogrążona w żałobie po zmarłej córce matka była bardzo poruszona spotkaniem. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał. Po „spotkaniu” Nayeon przyznała, że było to jak spełnienie największego z marzeń. Oczywiście do odwzorowania pełnego realizmu, przede wszystkim otoczenia, symulacji było bardzo daleko, ale wygląda na to, że w dłuższej perspektywie VR mógłby pomóc niwelowaniu traumy po rozmaitych życiowych tragediach.



A może to jedynie rozwiązanie na krótką metę, które ostatecznie zasieje jeszcze większą gorycz? I gdzie leży granica w kreowaniu wirtualnych światów? Dajcie znać, co o tym sądzicie.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=uflTK8c4w0c&feature=emb_title

