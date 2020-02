Masowe zwolnienia w studio odpowiedzialnym za produkcję System Shock 3

News

Jak donosi serwis Eurogamer (via VGC), spora część kluczowych pracowników studia OtherSide Entertainment zaktualizowała swoje profile w serwisie LinkedIn, aby zaznaczyć, iż nie jest już zatrudniona w zespole zajmującym się produkcją gry System Shock 3. Informacje o zwolnieniach potwierdził były kierownik ds. społeczności w OtherSide, który na oficjalnym forum firmy odesłał zainteresowanych na stronę RPGCodex, gdzie inny pracownik o pseudonimie Kin Corn Karn odniósł się do sytuacji. Według niego w zespole pracującym nad tytułem zwyczajnie brakowało ludzi, a wybrany silnik Unity kompletnie nie nadawał się do projektu. Mężczyzna nie zna dalszych planów dotyczących System Shocka 3, wie jedynie, że zespół, który się tym tytułem zajmował, nie pracuje już w OtherSide Entertainment. Teraz serwis VGC czeka na komentarz samego OtherSide.

Przypomnijmy, że powyższe informacje nie mają nic wspólnego z remakiem pierwszej części gry System Shock – nad tą produkcją pracuje zupełnie inny zespół, czyli w tym przypadku Nightdive Studios. Gra wciąż jest w produkcji i ma zadebiutować na rynku jeszcze w bieżącym roku.

