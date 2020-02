Wyciekły pierwsze szczegóły na temat drugiego sezonu Call of Duty: Modern Warfare

News

Maria Wawrzyniak ,

Ktoś z zespołu pracującego nad Call of Duty: Modern Warfare najwyraźniej nacisnął zły przycisk, bo przez chwilę na oficjalnej stronie gry można było przeczytać o drugim sezonie rozgrywek wieloosobowych, który ma rozpocząć się 11 lutego bieżącego roku. Z oczywistych powodów informacje zniknęły tak szybko, jak się pojawiły, jednak wszyscy wiemy, że w internecie nic nie ginie. Powołując się więc na serwis Dexerto, zacznijmy od najciekawszych nowinek. Drugi sezon ma wprowadzić do gry dwie nowe bronie: karabin GRAU 5.56 oraz SMG Striker 45. Nie wiemy jednak, w jaki sposób będzie można je zdobyć, ale wiemy, że będą darmowe na wszystkich platformach. Oprócz tego twórcy mają dodać nowego operatora, Ghosta z Call of Duty: Modern Warfare 2, który dostępny będzie od razu dla wszystkich posiadaczy przepustki bitewnej. Pojawiły się także informacje o mapie Rust, również z drugiego Modern Warfare. Prócz tego pojawią się także nowe przedmioty kosmetyczne, jak chociażby skórki dla operatorów czy naklejki.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.