Plotka: nowa gra z serii Crash Bandicoot jest w produkcji, ale raczej się z tego nie ucieszymy

Maria Wawrzyniak ,

Nie wiem za bardzo, czy uznać to za wieści dobre, czy może złe, czy stanąć gdzieś pośrodku i powiedzieć po prostu: istnieje spora szansa, że otrzymamy nową grę z kultowej serii Crash Bandicoot. To brzmi naprawdę dobrze, szczególnie dla fanów marki. Gdy jednak dodam do tego informację, że najprawdopodobniej będzie to gra mobilna, w dodatku z gatunku endless runner, to już nie jest tak kolorowo. Co więcej, nadal nic nie zmienia faktu, że większość graczy i tak miała nadzieję na porządny remaster w stylu N. Sane Trilogy, ewentualnie na zupełnie świeżą, dużą odsłonę. Cóż. Nie można mieć wszystkiego, no nie?

Zaczęło się od grafik prezentujących nowy tytuł, które wyciekły do internetu w postaci reklam na Facebooku. Teraz wprawdzie nie ma ich już w tej formie, jednak internauci zdążyli je zachować i opublikować na Twitterze – pojawiły się między innymi na profilu użytkownika JumpButton. Jak sugerują obrazki, nowy Crash będzie należeć do wspomnianego już gatunku endless runner, gdzie głównym zadaniem gracza będzie bieganie i skakanie, a także zbieranie owoców wumpa, rozbijanie skrzynek i unikanie różnych pułapek. Ponadto serwis Kotaku dotarł do pełnego opisu gry, z którego dowiadujemy się również, że tytułowy bohater będzie miał za zadanie odesłać demony z innych wymiarów do domu i ostatecznie pokonać złego Doktora Cortexa.

