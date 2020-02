Steam podsumowuje ubiegły rok, zdradzając ilość interwencji związanych z bombardowaniem gier negatywnymi recenzjami

News

Maria Wawrzyniak ,

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o nowym rekordzie liczby aktywnych użytkowników na platformie Steam – obecny najlepszy wynik to około 18,8 miliona graczy, podczas gdy poprzedni był niższy o 300 tysięcy. To jednak nie koniec osiągnięć sklepu Valve, bowiem w środę na stronie społeczności Steama pojawiło się obszerne podsumowanie ubiegłego roku. Dowiedzieliśmy się na przykład, że we wspomnianym okresie użytkownicy platformy spędzili na graniu grubo ponad 20 miliardów (tak, miliardów) godzin, zaś liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła już do prawie 95 milionów. Przedstawiciele koncernu zapewnili także o sukcesie wielu nowych produkcji, jednak zdecydowali się nie podawać szczegółów – te mamy poznać już niedługo w ramach serii wpisów poddających dane Steama głębokiej analizie. Ponadto pojawiła się wzmianka o nowościach dodanych w 2019 roku, w tym nowym wyglądzie biblioteki gier oraz o sukcesie Laboratorium Steama, które pozwala na wykorzystanie prototypowych funkcji platformy do rekomendowania produkcji.

Co jednak najciekawsze, w podsumowaniu Valve poinformowało również, że w ciągu ubiegłego roku interweniowało w dokładnie 44 przypadkach tak zwanego review bombingu, czyli masowego zalewania konkretnych gier negatywnymi recenzjami. Nie równa się to oczywiście z całkowitym usuwaniem recenzji, które ewidentnie nie są na temat, jak to określiło samo Valve. Te nie są za to domyślnie wliczane do ogólnej oceny produkcji, zaś na stronie takiej gry (dotkniętej tym przykrym problemem) pojawia się wówczas odpowiednia informacja.

