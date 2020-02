News

Trzy gry z półki AAA trafią na rynek w bieżącym roku kalendarzowym siłami Ubisoftu. Władze francuskiej firmy podały tę wiadomość na cokwartalnym spotkaniu z inwestorami. Już wcześniej wydawca informował, że do sklepów w przyszłym roku fiskalnym (kończącym się 31 marca 2021) trafią Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters i dwa niezapowiedziane tytuły; każdy z nich zostanie udostępniony również na konsolach nowej generacji. Teraz uściślono, że trzy z nich będzie można kupić do końca grudnia.

Wspomniane dwa tytuły mają być przedstawicielami popularnych marek. Fakt, że Ubisoft nie ogłosił oficjalnie, o jakie gry chodzi, zrodził plotki dotyczące od dawna wyczekiwanego powrotu Splinter Cella. Szybko zostały jednak zgaszone przez Jasona Schreiera, redaktora Kotaku. Zapewnia on, że będą to nowe odsłony Assassin’s Creeda i Far Cry’a.

