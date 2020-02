News

Nie da się ukryć, że w czasie ostatnich miesięcy Warner Bros. prowadzi bardzo nietypową i zarazem na dłuższą metę frustrującą kampanię marketingową nowej gry o Batmanie. Oczywistym jest fakt, iż firmę wiążą pewne umowy z producentami i dystrybutorami, przez co musi bardzo ostrożnie podgrzewać nadzieje fanów, ale umówmy się – chcemy już oficjalnej zapowiedzi Batmana. Choćby miał debiutować za kilka lat. Jednocześnie najnowsze pogłoski wskazują, że lakoniczne komunikaty ze strony Warner Bros. mogą wcale nie być graniem na uczuciach fanów, a niepewnością wobec przyszłości marki.

Nowy Batman to miękki restart gier o człowieku-nietoperzu

Serwis Geeks WorldWide postanowił zebrać wszystkie najciekawsze pogłoski dotyczące nadchodzących gier w świecie DC Games Universe i przekonuje, że nowy Batman od WB Montreal został nie tylko na pewnym etapie zrestartowany, ale po zmianach ma też stanowić miękki restart dla całej marki i zarazem nowy kierunek dla gier bazujących na komiksowym DC. GWW powołuje się na własne źródła i przekonuje, że początkowo nowy Arkham Knight miał opowiadać historię syna Bruce’a Wayne’a – Damiana – ale ta koncepcja już odpadła.



Restart oznacza, że ponownie do gry wróci Bruce, a jego przygody zostaną poprowadzone nieco inaczej. Całość ma pojawić się na rynku jesienią i zapewne już na konsolach nowej generacji. Warto także wspomnieć o przeciekach związanych z nową grą od WB Montreal, która ma wprowadzić zabawę w kooperacji dla rozmaitych członków rodziny Wayne i koncentrować się na działaniach grupy przestępczej Court of Owls.

Rocksteady nie zostaje w tyle z nową grą DC Universe

Przy okazji GWW donosi, że podtrzymujące zmowę milczenia Rocksteady po cichu pracuje nad nową grą w DC Games Universe, a ta ma pojawić się na rynku już w przyszłym roku i oczywiście na next-genach. Co ciekawe, plotki wspominają o nowej grze z Supermanem w roli głównej, ale jednocześnie wykluczają udział w projekcie deweloperów ze wspomnianego Rocksteady i ponownie kierują nasz wzrok na studia WB.



Jak sądzicie, czy taki scenariusz ma szansę się udać? Ostatecznie przy tej liczbie rozmaitych przecieków trudno jest ocenić, w co powinniśmy wierzyć. Jako że mowa o nieoficjalnych informacjach, to pozostaje nie wierzyć w nic i liczyć na wszystko, a także cierpliwie czekać, aż Warner Bros, przemówi. Na dokładkę łapcie ostatnie wieści, wedle których ścieżkę dźwiękową nowego Batmana przygotuje ekipa odpowiedzialna za muzykę w Horizon Zero Dawn i Alien Isolation.

