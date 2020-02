News

Nawet jeśli na tym etapie wciąż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że Mroczny Rycerz powróci w kolejnej grze wideo, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, kto zapewni muzykę do niezapowiedzianej jeszcze gry. Użytkownikom forum ResetEra udało się wyśledzić, iż jeszcze we wrześniu na oficjalnym koncie grupy The Flight na Instagramie, pojawił się post utrzymany w klimacie wcześniejszych komunikatów Warner Bros. i dodatkowo opatrzony tagiem odwołującym się do firmy. Oczywiście to nic pewnego, ale możemy zakładać, że to właśnie The Flight pracuje nad ścieżką dźwiękową do nowego Batmana. Jeśli nazwa ta niczego Wam nie mówi, to o wiele więcej powiedzą takie gry jak Assassin’s Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn czy Alien Isolation. Każdą z nich akompaniowało The Flight.



Ostatnie komunikaty powiązane z nową grą o Batmanie pojawiły się niespełna miesiąc temu, ale jak dotąd Warner Bros. nie kontynuowało wątku i projekt pozostaje bez oficjalnej zapowiedzi. Rzućcie okiem na publikowane niedawno grafiki i prawdopodobne logo nowego Batmana.

