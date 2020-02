News

LM ,

Jeśli w zalewie codziennych obowiązków marzycie czasem o powrocie do szkolnych lat, to pora na nieco nostalgii. Transhuman Design oficjalnie zapowiedziało kontynuację wydanej jeszcze w 2002 roku gry Michała Marcinkowskiego – Soldat 2. Projekt trafi na rynek jeszcze w tym roku, ale na razie nie poznaliśmy jeszcze konkretnej daty premiery. Gra zmierza na PC z systemami Windows, Mac i Linux, a tymczasem możecie rzucić okiem na załączony do wiadomości zwiastun i galerię screenów.



Soldat 2 to istotny krok naprzód – twórcy przenoszą rozgrywkę do środowiska 2.5D, aczkolwiek ta ma utrzymać znaną z pierwowzoru dynamikę i brutalność. Obok tego otrzymamy realistyczne uzbrojenie, kilka trybów rozgrywki i możliwość zabawy na dedykowanych serwerach. Twórcy szykują też szereg opcji dla personalizacji rozgrywki, a obok przygotowanych przez siebie poziomów wprowadzą do Soldat 2 także te proceduralnie generowane.



Jako że samo Soldat utrzymało się przy życiu wyłącznie dzięki zaangażowanej społeczności, tak Soldat 2 krótko po premierze otrzyma rozszerzone wsparcie dla Warsztatu Steam. A deweloperzy planują dodatkowe opcje personalizacji postaci i masę nowej zawartości. Cóż, niemożliwe nie istnieje, Soldat 2 z sequelem po 18 latach!

gallery:13625

https://www.youtube.com/watch?v=ZDQLhMKNPw4

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl