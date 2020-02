News

Znane przede wszystkim za sprawą cyklu Evoland i udanej strategii Northgard studio Shiro Games przymierza się do wypuszczenia na rynek kolejnej produkcji. Na oficjalnym kanale ekipy opublikowano zwiastun Darksburg, nastawionej na sieciową kooperację gry akcji z zombie w roli głównej. Krótka prezentacja projektu, a przy okazji jego oficjalna data premiery we Wczesnym Dostępie platformy Steam. Darksburg ukaże się już 12 lutego. Na tę chwilę nie wiemy, jak długi okres dzieli nas, od premiery finalnej wersji tytułu.



Darksburg to dynamiczna gra akcji z elementami walki o przetrwanie zaprezentowana w perspektywie top-down. Podczas zabawy zwiedzimy rozmaite lokacje, by tam rozprawić się z czyhającymi na nasze mózgi nieumarlakami. Obok regularnych zombie do bicia, twórcy przygotowali kilku potężniejszych przeciwników – tzw. Mścicieli. Każdy z nich poza groteskowym wyglądem zapewni nam nieco większy poziom trudności napotkanych wyzwań, a kluczem do sukcesu w Darksburg ma być zacieśniona współpraca pomiędzy czwórką bohaterów.



Na potrzeby gry powstały trzy tryby zabawy – standardowy z naciskiem na sieciową kooperację; możliwość podjęcia rywalizacji z innymi graczami w ramach PvP oraz specjalny moduł Last Stand dla pojedynczego gracza, w którym wybrany przez nas hero będzie walczył do ostatniej kropli krwi. Zabawę urozmaici system rozwoju postaci, który pozwoli korzystać z nowych umiejętności, ale z tego musimy korzystać uważnie – nasze zasoby na każdym etapie będą ograniczone.

