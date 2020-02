News

LM ,

Połączenie mechanik hack’n’slasha z permanentną śmiercią i oprawą wideo stylizowaną na Darkest Dungeon. Curse of the Dead Gods to pozycja obowiązkowa na PC Steam.

Jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, to już teraz możemy postawić sprawę jasno – szykuje się świetny marzec dla fanów rogalików. Focus Home Interactive opublikowało w sieci zwiastun najnowszego projektu studia Passtech – RPG akcji z elementami rogue-like zatytułowanego Curse of the Dead Gods. Tytuł prezentuje się doprawdy obiecująco, nawiązująca stylem do Darkest Dungeon a przy tym niesamowicie czytelna oprawa wizualna cieszy oczy, ale nawet przy pięknej okładce produkcja skrywa masę skarbów w środku. Co najważniejsze, wszystko to trafi już niebawem na nasze ręce, gdyż Curse of the Dead Gods zadebiutuje 3 marca w usłudze Steam Early Access na PC.

Curse of the Dead Gods to Diablo, Darkest Dungeon i Dead Cells w jednym

Podczas zabawy wcielamy się w śmiałka, który w poszukiwaniu boskiej mocy i wiecznego życia udaje się do mrocznej i zapomnianej przez świat świątyni. W swojej pysze gotów jest zmierzyć się z czyhającym tam złem, ale ponosi sromotną klęskę. Śmierć jednak nie nadchodzi, gdyż w objęcia chwyta go tytułowa klątwa – ta zmusza go do walki o przetrwanie i niekończącej się fali porażek. Po tych zawsze następuje jednak kolejny bieg, a protagonista za każdym razem ma nadzieje, że dotrze nieco dalej.



Chociaż na gruncie wizualnym z ekranu aż kipi styl Darkest Dungeon, to koncepcja zabawy z pewnością będzie bliska sercu fanom gry Dead Cells. I oczywiście wszelkim grom typu hack’n’slash, gdyż taka formuła będzie towarzyszyć nam przez większość czasu z Curse of the Dead Gods. Groźni przeciwnicy, mordercze pułapki i wszechobecny nihilizm – brzmi nieźle? Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.



Curse of the Dead Gods celuje w finalną datę premiery jeszcze przed końcem bieżącego roku, ale twórcy otwarcie przyznają, że zrewidują plany, jeśli zaangażowana w rozwój gry społeczność zaleje ich falą pomysłów i konstruktywnej krytyki. Na razie w planach wyłącznie wersja PC, ale gra idealnie wpisuje się także w sesje z konsolą, więc nie traćmy nadziei.

gallery:13626

https://www.youtube.com/watch?v=57tvlAQ36hE&t=0s

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl