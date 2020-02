News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów symulatorów życia od studia Maxis Software. Przy okazji obchodów 20. rocznicy obecności marki The Sims na rynku Electronic Arts uruchomiło krótką, aczkolwiek kuszącą promocję na dodatki do najnowszej odsłony bestsellerowej serii – The Sims 4. Zasady są proste – im droższy dodatek, tym większy rabat przy zakupie. Tym samym większe rozszerzenia jak Uniwersytet czy Zostań gwiazdą możecie złapać już za niewiele ponad 60 PLN, a mniejsze pokroju Wampiry czy Być rodzicem zgarniecie za około 47 PLN. Przy okazji samo The Sims 4 kosztuje na Origin niewiele ponad 30 PLN. Jak wcześniej wspomniałem, promocja jest ograniczona czasowo i zakończy się już jutro o 19:00 czasu polskiego. Wszystko, co niezbędne znajdziecie tutaj.



Korzystając z okazji, warto wspomnieć, że na miłośników konsolowego grania czeka darmowe The Sims 4 w lutowej ofercie PlayStation Plus na konsolach PlayStation 4.



The Sims 4 ukazało się we wrześniu 2014 roku wyłącznie na PC, by w 2017 roku doczekać się wydania także na PlayStation 4 i Xbox One. Electronic Arts nie mówi jeszcze zbyt wiele o planach na kontynuację serii, ale nie ulega wątpliwości, że marka doczeka się opatrzonej piątką odsłony.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl