Szef Xboksa: - Sony i Nintendo nie są już naszymi głównymi konkurentami

Odważne słowa wygłosił Phil Spencer w jednym z ostatnich wywiadów. Zdaniem szefa Xboksa Microsoft podążył w nowym kierunku, co zmieniło w firmie postrzeganie konkurencji.

Opracowanie przez Microsoft platformy Azure sprawiło, że Sony i Nintendo nie są już przez władze firmy postrzegane jako główni konkurenci giganta z Redmond. – Kiedy mówimy o Nintendo i Sony, mamy do nich mnóstwo szacunku, ale to Amazon i Google uważamy za naszą główną konkurencję w przyszłości – stwierdził Phil Spencer na łamach serwisu Protocol.

- Nie chcemy tym samym okazywać braku szacunku wobec Nintendo i Sony, ale tradycyjne firmy zajmujące się grami to już nie jest nasz segment. Podejrzewam, że mogłyby one próbować odtworzyć Azure, ale my zainwestowaliśmy w chmurę dziesiątki miliardów dolarów na przestrzeni lat – stwierdził.

Spencer dodał, że rywalizacja nowego Xboksa ze Switchem i PlayStation 5 zejdzie na drugi plan. – Nie chcę uczestniczyć w wojnie formatów z tymi gośćmi, podczas gdy Amazon i Google skupiają się na dostarczeniu grania do siedmiu miliardów ludzie na świecie. Koniec końców, to jest właśnie cel.

