Nawet jeśli w ciągu ostatnich kilkunastu lat scena e-sportowa zdążyła urosnąć do gigantycznych rozmiarów, to wciąż miło patrzeć, jak związane z grami wideo inicjatywy otrzymują posłuch u władz. Tym razem mowa o Sosnowcu, który postanowił dodatkowo zmotywować swoich mieszkańców do jeszcze lepszych rezultatów w rozgrywkach turniejowych, szykując dla nich specjalne stypendium.

Miasto stawia sprawę jasno: profesjonalny zawodnik e-sportowy od dawna nie kojarzy się już z otyłą osobą zatopioną w puszkach gazowanych napojów i paczkach po chipsach. Odpowiednie rezultaty wymagają zaangażowania na wielu polach, a Sosnowiec zamierza wspierać mieszkańców. Jeszcze w tym kwartale może pojawić się specjalne stypendium, a jego maksymalna wartość to 1000 złotych. Cóż, pozostaje tylko czekać na sukcesy reprezentantów Sosnowca i kolejne samorządy, które pójdą tym tropem.



Z roku na rok rozmaite turnieje e-sportowe przyciągają coraz szersze grono zarówno kibiców, jak i pretendentów. Oczywiście e-sport wciąż nie jest postrzegany jak klasyczny sport i szczerze mówiąc, wcale tego nie potrzebujemy, ale dobrze widzieć, że władze starają się obiektywnie patrzeć na zjawisko, zamiast się na nie zamykać. Cóż, jeśli marzycie o karierze profesjonalnego gracza, to może warto rozważyć przeprowadzkę do Sosnowca?

