Jeśli na Waszych listach gier do ogrania w przyszłości figurują pozycje, które bezsprzecznie przypadły do gustu przedstawicielom mediów, to najnowsza promocja w PlayStation Store powinna Was zainteresować. Wybór krytyków, czyli specjalna oferta obejmująca przede wszystkim hity z ostatnich kilku lat, które możecie teraz złapać w bardzo okazyjnych cenach. Promocja potrwa tylko do 20 lutego, a wszystkie jej szczegóły znajdziecie pod tym adresem. Tymczasem rzućcie okiem na kilka naszych sugestii.

Borderlands 3 – 124 PLN

https://www.youtube.com/watch?v=u3wS-Q2KBpk

