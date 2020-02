Kolejna gra umiera – tym razem zostaną wyłączone serwery karcianki Fable Fortune

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele studia deweloperskiego Flaming Fowl poinformowali na oficjalnej stronie gry karcianej Fable Fortune o decyzji wyłączenia serwerów. Karcianka zakończy swój żywot w nieco ponad dwa lata od premiery, która miała miejsce 22 lutego 2018 roku na pecetach i konsolach Xbox One. W wewnętrznym sklepie gry nie można już kupować żadnych nowych pakietów kart, jednak osoby, które posiadają już takie w swoim ekwipunku, nie muszą się niczym martwić – do marca mają czas na otworzenie ich i symboliczne uzupełnienie swojej kolekcji. Fable Fortune tak naprawdę od samego początku nie cieszyło się szczególnie ogromnym zainteresowaniem, co pokazała zbiórka na Kickstarterze, gdzie twórcy mieli spore problemy z uzbieraniem podstawowej kwoty 325 tysięcy dolarów. Cóż. Wszystko kiedyś się kończy.

