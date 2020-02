News

Firma 1C Entertainment uraczyła nas obszernym materiałem wideo poświęconym zapowiedzianej w połowie ubiegłego roku King's Bounty 2. Pierwszy odcinek dziennika deweloperskiego skupia się na trzech podstawowych aspektach rozgrywki w omawianej produkcji – eksploracji wykreowanego świata, rozwijaniu naszego wirtualnego awatara oraz starciach z przeciwnikami. Warto tu wspomnieć, że chociaż oryginalne, wydane w 1990 roku King's Bounty było pełnoprawną strategią turową, to 1C postanowiło wzbogacić rozgrywkę o masę elementów RPG. Tytuł wciąż pozostaje bez oficjalnej daty premiery, ale ta nastąpi jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Kluczowe aspekty King’s Bounty 2

Jednym z najważniejszych elementów rzeczonej produkcji jest eksploracja i idące za nią interakcje ze światem przedstawionym. Twórcy deklarują, że to ona zajmie większą część naszej zabawy z King’s Bounty 2. Z tego tytułu otrzymamy możliwość jeszcze bliższego związania się z bohaterem, dzięki śledzeniu jego postaci w perspektywie trzecioosobowej. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że obok rozmaitych relacji z postaciami niezależnymi czekają na nas także liczne zagadki środowiskowe. Eksploracja będzie budować pełen kontekst dla rozgrywanych przez nas przygód, ale tymi pokierujemy już bezpośrednio, odpowiednio kształtując bohatera.



1C wprowadziło nas w założenia czterech głównych ideałów – Porządku, Władzy, Grzywny i Anarchii. Już na początku przygody ustalimy nastawienie naszego bohatera wobec każdego z nich, ale na jego dalszy rozwój największy wpływ mają podejmowane przez nas wybory. Odpowiednio zacieśnione relacje z NPC oraz przyjmowanie i realizowanie odpowiednich zadań mogą sprawić, że pierwotnie zadeklarowany anarchista powróci na ścieżkę prawości. Tym samym mamy tu grę drogi. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy umilą nam angażującymi zadaniami i wyzwaniami.

Ostatni z głównych aspektów King’s Bounty 2 to oczywiście walka rozgrywana w systemie turowym. Dla jej przebiegu kolosalne znaczenie będzie miał fakt, iż potyczki będą rozgrywane na trójwymiarowych mapach – słowem, wszędzie tam, gdzie spotkamy adwersarzy. Odejście od płaskich aren musi zostać przewidziane w naszej taktyce i rozstawieniu jednostek na heksagonalnych polach. Warto wspomnieć tu też o limitach jednostek – te mają zachęcić graczy do żonglowania oddziałami przy okazji mierzenia się z konkretnymi wyzwaniami.



Cóż, wygląda na to, że King’s Bounty 2 może być świetną alternatywą dla trwającego w stagnacji cyklu Heroes of Might & Magic i zarazem gratką dla wszystkich fanów wydanego 30 lat temu oryginału. Wyczekujemy kolejnych doniesień – na czele z oficjalną datą premiery.

https://www.youtube.com/watch?v=308hGJ41FRU&feature=emb_title

