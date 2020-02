Google przypadkowo mogło rozesłać swoim klientom prywatne filmy innych użytkowników

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Sporo osób korzysta dzisiaj z usługi Google Photos, aby zachowywać kopie zapasowe wszystkich swoich zdjęć oraz filmów. Istnieje także opcja Google Takeout, która umożliwia pobranie takiej kopii zapasowej zawierającej poufne pliki. Tyle że niektórzy po skorzystaniu z Google Takeout otrzymali filmy, których nigdy nie nagrali – filmy należące do innych użytkowników. Od wczoraj natomiast wielu klientów Google dostaje od firmy powiadomienia o problemie technicznym we wspomnianym programie Google Takeout, który wystąpił od 21 do 25 listopada ubiegłego roku. Jeśli więc ktoś w tym konkretnym okresie stworzył kopię zapasową za pomocą Google Takeout, istnieje spore prawdopodobieństwo, że niektóre nagrania należącego do tego ktosia mogły trafić do osób trzecich. Pomyłka tyczy się wyłącznie eksportu filmów.

Przedstawiciele koncernu informują, że problem został już rozwiązany, a technicy dokładają wszelkich starań, aby zapobiec powtórzeniu się tej przykrej sytuacji w przyszłości. Jak podaje firma, problem dotyczy mniej niż 0,01% osób, jednak nic nie zmienia faktu, że z Google Photos korzysta ponad miliard osób na całym świecie. Poproszono również użytkowników o ponowny eksport danych z racji tego, iż wcześniejsze archiwa mogą zawierać wspomniane filmy innych osób.

