Deweloperzy z City State Entertainment zapowiedzieli kolejny projekt nie kończąc poprzedniego

Maria Wawrzyniak

Na kanale studia City State Entertainment odbyła się transmisja, podczas której jeden z deweloperów przedstawił plany zespołu na przyszłość, prezentując równocześnie zupełnie nowy projekt pod tytułem Ragnarok: Colossus. Dowiedzieliśmy się, że będzie to kooperacyjna gra akcji typu tower defense i ma zadebiutować na komputerach osobistych pod koniec tego roku. W produkcji zmierzymy się z hordami wrogów kontrolowanych przez sztuczną inteligencję – starcia z nimi będą przede wszystkim odbywać się w zwarciu, zarówno z wykorzystaniem broni białej, jak i najróżniejszych umiejętności specjalnych. Na mapach rozmieszczone zostaną z kolei wieże strażnice, które będą wspomagać nas w pojedynkach. I w tej zapowiedzi nie byłoby niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że City State Entertainment wciąż nie ukończyło prac nad projektem Camelot Unchained.

Nic więc dziwnego, że ogłoszenie nowego projektu wywołało niezadowolenie wśród wielu fanów studia. Wspomniane Camelot Unchained to MMORPG, które pierwotnie miało być duchowym spadkobiercą Dark Age of Camelot. Gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że w 2013 roku deweloperzy zebrali ponad 2,2 miliona dolarów na Kickstarterze i do tej pory udało im się udostępnić jedynie wersje testowe produkcji, złość graczy jest w pełni zrozumiała. Wiadomo również, że Ragnarok: Colossus na pewno zadebiutuje jako pierwsze. Oczywiście, przedstawiciel firmy – Mark Jacobs – próbował wytłumaczyć decyzje zespołu w wywiadzie z serwisem MassivelyOP, podczas którego przyznał, że Ragnarok: Colossus, w przeciwieństwie do Camelot Unchained, jest finansowane przez inwestora, dzięki czemu udało się zwiększyć zatrudnienie w studiu. Ponadto podczas tworzenia gry wprowadzono sporo ulepszeń w autorskim silniku, na czym finalnie ma zyskać również nieukończony projekt zespołu.

Jedyne, co wydaje się być całkiem mądrym posunięciem ze strony twórców, to zapewnienie, że wszyscy, którzy wsparli Camelot Unchained podczas zbiórki otrzymają Ragnarok: Colossus całkowicie za darmo, dodatkowo dostając w grze zestaw przedmiotów. Chociaż nawet to nie wystarczy, aby przekonać do nowego projektu wszystkich fanów – z tego względu wszyscy, którzy do tej grupy należą, mogą zgłosić się po zwrot wpłaconych pieniędzy.

