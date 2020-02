News

Adam Berlik ,

Draugen to całkiem niezła (średnia ocen na Metacritic wynosi 73 procent, a na Steamie wszystkie recenzje są w większości pozytywne, choć ostatnie jedynie mieszane) gra przygodowa studia Red Thread Games, którą oceniliśmy na siedem i pół oczka. Doceniliśmy klimat, intrygującą fabułę, zwroty akcji, interakcje pomiędzy bohaterami, udźwiękowienie, soundtrack i grafikę.

Wydarzenia przedstawione w Draugen obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Ma to istotne znaczenie, bowiem świat ulega przemianom wraz z upływem czasu. Przenosimy się do 1923 roku, do Norwegii, gdzie jako amerykański podróżnik, Edward Charles Harden, próbujemy odnaleźć swoją zaginioną siostrę. Nie jesteśmy jednak osamotnieni, gdyż towarzyszy nam enigmatyczna kobieta, Lissie.

O tym, czy warto zainteresować się tym tytułem wkrótce przekonają się właściciele konsol Xbox One i PlayStation 4, bowiem Draugen ukaże się na wyżej wymienionych platformach sprzętowych 21 lutego. Warto wspomnieć, że za grę odpowiada ekipa mająca na swoim koncie Dreamfall Chapters z 2014 roku.