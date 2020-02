Kolejne dwie gry dostępne za darmo w sklepie GOG.com

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj użytkownicy korzystający z serwisu GOG.com mogą bez dodatkowych opłat zaopatrzyć się w dwie produkcje: The Lords of Midnight oraz Doomdark’s Revenge. Co ciekawe, oferta nie została ograniczona czasowo, więc dodać gry do biblioteki możecie w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy wejść na oficjalne strony produktów w sklepie, zalogować się na swoje konto GOG.com i zwyczajnie dodać je do koszyka. Pod tym adresem znajdziecie The Lords of Midnight, zaś pod tym adresem pobierzecie Doomdark’s Revenge. Oferta może szczególnie zainteresować fanów kultowej serii Heroes of Might and Magic – mamy bowiem do czynienia z produkcjami uważanymi za prekursorów cyklu.

Pierwowzory The Lords of Midnight i Doomdark’s Revenge zostały stworzone przez Mike’a Singletona oraz Chrisa Wilda w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Obie produkcje zabierają nas do magicznej krainy, gdzie wcielamy się w potężnych bohaterów, którzy postanawiają wyruszyć na niezwykłe przygody, po drodze stawiając oczywiście czoła licznym niebezpieczeństwom. Warto zaznaczyć, że w przypadku promocji mamy do czynienia z odświeżonymi wersjami przygotowanymi przez studio Chilli Hugger Software. Obie gry są częścią katalogu darmowej klasyki przygotowanego przez firmę GOG – znajdziecie go pod tym adresem.

