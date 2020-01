Nintendo zapewniło, że w tym roku nie doczekamy się ulepszonego modelu Nintendo Switch

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jakiś czas temu w sieci zaczęły pojawiać się plotki o nowym, ulepszonym – a więc przede wszystkim mocniejszym – modelu konsoli Nintendo Switch, który według analityków miał być odpowiedzią Japończyków na konsole nowej generacji Sony oraz Microsoftu. W większości przypadków model nazywano roboczo Nintendo Switch Pro, a gracze zdążyli nabrać nadzieję, iż rzeczywiście premiera takowego sprzętu odbędzie się jeszcze w bieżącym roku. Mamy złe wieści – do sprawy odniósł się sam Shuntaro Furukawa, czyli prezes Nintendo, postanawiając rozwiać wszelkie wątpliwości i dać jasno do zrozumienia, że firma nie ma w planach na ten rok wypuszczenia nowego modelu Switcha. Wypowiedź jest częścią konferencji, podczas której japoński gigant omówił swoje wyniki finansowe – więcej informacji znajdziecie tutaj.

Furukawa podkreślił, że na ten moment Nintendo jest bardzo zadowolone z wyników osiągniętych przez standardowy model Switcha oraz wersję Lite, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że konsola wzbudza spore zainteresowanie na całym świecie. Głównym celem firmy pozostaje więc zwiększanie bazy użytkowników, której stan na 31 grudnia to aż 48 milionów klientów (wczoraj mówiliśmy wprawdzie o sprzedaży 52 milionów sztuk Nintendo Switch, jednak ta liczba tyczy się egzemplarzy wysłanych do sklepów). Prezes firmy przypomniał również o planach związanych z wypuszczeniem kilku limitowanych edycji Switcha, w tym najnowszej wersji dedykowanej serii gier Animal Crossing – ta konkretna odsłona (która, swoją drogą, wygląda naprawdę ładnie) dotyczy premiery nowej odsłony wspomnianego cyklu, czyli Animal Crossing: New Horizons. Na zupełnie nowy model będziemy musieli więc poczekać, jako że stanowisko firmy jest jasne: w tym roku nie mamy na co liczyć.

