Nintendo uzyskało miliard dolarów przychodu z produkcji mobilnych i sprzedało 52 miliony egzemplarzy Switcha

Maria Wawrzyniak

Dwa dni temu grupa analityczna Sensor Tower opublikowała raport finansowy dotyczący sprzedaży gier mobilnych firmy Nintendo, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że japoński producent uzyskał aż miliard dolarów przychodu z gier na urządzenia mobilne (smartfony oraz tablety). Co ciekawe, najwięcej pieniędzy, bo aż 61% tej kwoty (656 milionów dolarów) wygenerowało Fire Emblem Heroes, czyli poboczna odsłona serii kultowych strategicznych RPG-ów. Najgorzej natomiast poradziło sobie Dr. Mario World, zarabiając zaledwie 4,8 miliona dolarów, co daje wynik ponad dziesięciokrotnie gorszy niż Super Mario Run. Zaznaczono jednak przy tym, że liczba pobrań Fire Emblem Heroes stanowi niecałe 4% wszystkich instalacji mobilnych gier od Nintendo, będąc daleko w tyle za wspomnianym Super Mario Run, które osiągnęło już liczbę 244 milionów pobrań, czyli aż o 50% więcej. Jeżeli chodzi o region z największym zyskiem dla mobilnego rynku Nintendo, chyba nikogo nie zdziwi informacja, że jest nim Japonia – przychód z tego regionu to aż 581 milionów dolarów, czyli 54% zarobków. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z wynikiem 316 milionów dolarów. Nie podano jednak danych z Europy.

Dzisiaj z kolei sama firma Nintendo postanowiła pochwalić się swoimi wynikami finansowymi, publikując oficjalny raport. Dzięki niemu natomiast dowiedzieliśmy się, że do 31 grudnia ubiegłego roku sprzedano aż 52,48 miliona egzemplarzy wszystkich wersji konsoli Nintendo Switch – z tego 10,81 miliona przypadło jedynie na ostatni kwartał 2019 roku. Biznes rozwija się w takim tempie, że Japończycy zdecydowali się na zwiększenie prognozy na cały rok rozliczeniowy, czyli okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku z 18 milionów do 19,5 miliona sztuk. Co więcej, poinformowano również, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku udało się sprzedać 64,64 miliona egzemplarzy gier na Nintendo Switch, zaś łącznie gracze zakupili już 310,65 miliona egzemplarzy produkcji na wspomnianą konsolę. Udostępniono także listę najlepiej sprzedających się tytułów na Switcha, którą znajdziecie poniżej – do rankingu wskoczyły oczywiście Pokemon Sword i Pokemon Shield. Świetnie poradziło sobie również Luigi’s Mansion 3.

Najlepiej sprzedające się gry na Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe (22,96 mln egzemplarzy) Super Smash Bros. Ultimate (17,68 mln egzemplarzy) Super Mario Odyssey (16,59 mln egzemplarzy) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 mln egzemplarzy) Pokemon Sword i Pokemon Shield (16,06 mln egzemplarzy) Pokemon: Let’s Go, Pikachu! i Pokemon: Let’s Go, Eevee! (11,76 mln egzemplarzy) Splatoon 2 (9,82 mln egzemplarzy) Super Mario Party (9,12 mln egzemplarzy) New Super Mario Bros. U Deluxe (5,85 mln egzemplarzy) Luigi’s Mansion 3 (5,37 mln egzemplarzy)

