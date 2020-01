II wojna światowa wybucha na Steam po raz kolejny. Premiera strzelanki Days of War: Definitive Edition

News

Jeśli szukacie alternatywy dla najpopularniejszych sieciowych strzelanin w realiach II wojny światowej, to mamy coś, co Was zainteresuje. Firma Graffitti Games dowiozła wczoraj na PC za pośrednictwem Steam finalną wersję pierwszoosobowej strzelaniny Days of War. Tytuł doczekał się dopisku Definitive Edition a gracze wielu nowych atrakcji, które mogą się stać także Waszym udziałem. Twórcy postawili na dynamiczną rozgrywkę z udziałem piechoty, rywalizację w sieci i zacieśnioną współpracę ze społecznością.



W Days of War: Definitive Edition zaoferuje sześć grywalnych klas żołnierzy; dwanaście map zlokalizowanych w różnych zakątkach świata; bogaty arsenał historycznych broni i brutalne odzwierciedlenie otrzymywanych przez graczy ran. Do tego warto dorzucić edytor map i wsparcie dla Warsztatu Steam; dedykowane serwery i całą armię botów do treningów offline. Rzućcie okiem na załączone poniżej materiały i premierowy zwiastun.

gallery:13588

https://www.youtube.com/watch?v=oa2HOzAxOeo&feature=emb_title

