Xbox One: spada sprzedaż gier, rośnie liczba subskrypcji

Ostatni okres świąteczny przyniósł znaczący spadek wpływów ze sprzedaży Xboksa One względem 2018 roku. Trudno się jednak temu dziwić, wszak na tym etapie większość graczy zaciera już ręce na myśl o konsolach następnej generacji, aniżeli decyduje się na zakup przedstawiciela tej, która powoli się kończy. Jest to naturalna kolej rzeczy, która na nikim w Microsofcie specjalnego wrażenia nie robi – podobnie jak to, że gorzej mają się też wyniki sprzedaży gier na konsolę giganta z Redmond.

Jest też zresztą coś, co wpływa korzystnie na rezultaty osiągane przez amerykańską spółkę. Jak zaznacza bowiem szef Xboksa Phil Spencer, wzrosła liczba usług wykupionych na zasadzie comiesięcznych subskrypcji. Rosnąca popularność abonamentu Xbox Game Pass może negatywnie odbijać się na jednostkowej sprzedaży pojedynczych tytułów – niektórzy preferują dłużej poczekać na grę, ale mieć dostęp do większej liczby pozycji w rozsądnej cenie.

Następny Xbox trafi na rynek pod koniec 2020 roku.