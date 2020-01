The Outer Worlds na Nintendo Switch z datą premiery

News

The Outer Worlds w wersji na Switcha zostanie udostępnione 6 marca tego roku – poinformowały firmy Obsidian Entertainment, Virtuos Games i Private Division. Konsola Nintendo będzie już czwartą platformą, na którą trafi RPG Obsidianu. W październiku ubiegłego roku zadebiutował on na komputerach osobistych, Xboksie One i PlayStation 4, gdzie zebrał bardzo pochlebne recenzje. Średnie ocen, w zależności od wersji, wahają się między 82 a 86 punktami.

Wysoka jakość przełożyła się na świetną sprzedaż, która – według Take-Two Interactive – przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Właścicieli Switcha czeka zatem nie lada gratka. The Outer Worlds na konsoli Nintendo będzie dostępne w wersji pudełkowej i cyfrowej, a cenę gry ustalono na 60 euro.

Tymczasem sprawdźcie, jak The Outer Worlds wypadło w naszej recenzji.

