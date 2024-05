Snowpiercer wraca z finałowym sezonem. Data premiery i pierwsze zdjęcia

Po skasowaniu Snowpiercera przez Warner Bros., pomimo gotowego do wydania czwartego sezonu, fani serialu długo musieli czekać na dobre wieści w sprawie przyszłości tej produkcji. Nadeszły one dopiero w połowie marca, kiedy to stacja AMC poinformowała, że przejęła prawa do Snowpiercera i czwarty sezon pojawi się jeszcze w tym roku. Po niecałych dwóch miesiącach ciszy poinformowano, że ostatni, czwarty sezon serialu zadebiutuje już w lipcu.

Snowpiercer – data premiery 4. sezonu i nowe zdjęcia

Datę premiery finałowej serii Snowpiercera wyznaczono na 21 lipca. Nowe odcinki będzie można oglądać na AMC i na platformie AMC+.