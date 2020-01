Mitologia nordycka zderzy się ze steampunkiem jeszcze w marcu. Taktyczne RPG Iron Danger z datą premiery na PC

News

LM ,

Daedalic Entertainment opublikowało na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube nowy zwiastun nadchodzącej gry RPG od studia Action Squad – Iron Danger. Wydawca podrzucił nam kolejne fragmenty rozgrywki z rzeczonej produkcji i jednocześnie ogłosił jej oficjalną datę premiery. Zgodnie z przekazanymi informacjami Iron Danger ukaże się na PC za pośrednictwem Steam dokładnie 25 marca. Tymczasem zerknijcie na główną atrakcję tytułu – mechanikę cofania czasu – na załączonym poniżej materiale.

Iron Danger to izometryczne bitewne RPG, które łączy klimat mitologii nordyckiej z elementami charakterystycznymi dla steampunku. Tytuł stawia na taktykę i chociaż na pierwszy rzut oka przypomina klasyczne erpegi, jakich mnóstwo, to Action Squad postanowiło urozmaicić nam rozgrywkę o nietypową możliwość cofania czasu do 5 sekund. Tym samym w każdej chwili możemy cofnąć ostatnią sekwencję i przetestować inne, tak by znaleźć dogodne dla siebie rozwiązanie. Całość ma zapewnić nam około 15 godzin rozgrywki, rozwój postaci bazujący na postępach w kampanii i możliwość korzystania z elementów otoczenia dla jeszcze skuteczniejszego eliminowania wrogów.



Produkcja zmierza początkowo wyłącznie na PC, ale nieco wcześniej słyszeliśmy także o planach wydania jej na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

gallery:527

https://www.youtube.com/watch?v=_DW4t_vLYWg

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl