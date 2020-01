Darkest Dungeon spotyka Diablo w turowym RPG Stoneshard. Mamy datę premiery we Wczesnym Dostępie Steam

News

Bohaterowie i zbawcy fantastycznych światów! Porzućcie ograniczenia klasowe, wyrwijcie się z ram punktów doświadczenia i napiszcie nową historię na swoich zasadach w turowym RPG Stoneshard. Produkcja niezależnego studia Ink Stains Games dzięki firmie HypeTrain Digital już 6 lutego wzbogaci katalog usługi Steam Early Access, a wszyscy fani gatunku powinni się nią zainteresować. Tytuł przeniesie nas do fantastycznego, zrujnowanego niekończącą się wojną świata Aldor, gdzie jako najemnik spróbujemy zwalczać niegodziwców i godnie żyć. Twórcy obiecują ciekawe lokacje, masę przeciwników, bezlitosną ekonomię i żadnych ograniczeń dla rozwoju postaci.

Do naszej dyspozycji zostanie oddanych ponad 100 unikalnych umiejętności i przeszło 200 elementów wyposażenia, a każda ich kombinacja pozwoli nam toczyć zmagania na inny sposób. Starcia z przeciwnikami odbędą się w systemie turowym, a jedyną gwarancją wygranej będzie przewidywanie ich przebiegu na kilka tur do przodu – to ostatnie będzie trudne, jako że walka z każdym typem oponentów, będzie wymagać innego podejścia i taktyki. Stoneshard pokaże nam także naszą śmierć na rozmaite sposoby, jeśli odpowiednio nie zareagujemy na odniesione rany, a najwyższy poziom trudności skusi nas także permanentną śmiercią. Co więcej, jeśli jednak uda nam się wylizać, to zawsze możemy oszaleć.



Krótko mówiąc, mariaż wszystkiego co najlepsze z klasycznych Diablo przyprawiony masochistycznymi mechanikami Darkest Dungeon w stylizowanej na retro, aczkolwiek dopracowanej oprawie wizualnej. Oczywiście na start wczesny dostęp i wszystkie wymienione już atrakcje, a jeszcze przed jego końcem także: kampania fabularna; mechaniki alchemii i gotowania; specjalne bonusy ze wstawiennictwa bóstw; możliwość formowania drużyny oraz przede wszystkim sporo poprawek i dodatków w świecie przedstawionym i buildach.



Premiera finalnej wersji najszybciej w 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=xwPAr4V3oK0&feature=emb_title

