Towarzysze! Radzieckie czołgi z dwoma działami dostępne w World of Tanks

Wygląda na to, że Wargaming wcale nie żartowało, deklarując, że World of Tanks będzie rozwijane do końca świata. Na serwery gry wjechała najnowsza, opatrzona numerem 1.7.1 aktualizacja, a wraz z nią wprost z desek kreślarskich na wirtualne pola bitew wjechały trzy sowieckie czołgi z dwoma działami. Trzy ciężkie modele dla armii radzieckiej to IS-2 II, IS-3-II i ST-II. Oczywiście dodatkowe działo to nie jedynie kosmetyka, gdyż wraz z nowym typem jednostek twórcy wprowadzili dla nich specjalne mechaniki ostrzału. Do wyboru graczy są trzy tryby: strzelanie z każdego pojedynczego działa osobno, strzelanie sekwencyjne z obu dział i wystrzał z obu luf jednocześnie. Poniżej szczegółowe omówienie zmian w rzeczonej paczce.



Nie mniej ważne okazują się doniesienia z mediów firmy Wargaming, gdyż ta zdecydowała się oficjalnie wesprzeć walkę z koronawirusem w Chinach. W tym celu chiński partner strategiczny 360 Group otrzymał od zarządu Wargaming kwotę 10 milionów dolarów, która pomoże w zwalczaniu choroby przez zakup środków medycznych w samym Państwie Środka, czy też poza jego granicami. Jednocześnie wydawca World of Tanks rozpoczął własną akcję zaopatrzeniową, by zabezpieczyć poza granicami Chin odpowiednie środki medyczne. Cóż, wyrazy uznania dla włodarzy Wargaming i trzymamy kciuki, by jak najszybciej udało się opanować sytuację.

https://www.youtube.com/watch?v=PaGGg2WZYwo

