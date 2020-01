Sony tworzy nowe IP dla Playstation 5, KotOR powraca, zapowiedziano Torchlight III - GramTV News

News

gram.pl ,

https://youtu.be/90GJ8vL4jhU

Czas na nowy odcinek GramTV News, z którego dowiecie się, że PlayStation 5 cieszy się większą popularnością niż Xbox Series X. Wspominamy także o nowej wersji kultowego Star Wars: Knights of the Old Republic, oficjalnej zapowiedzi Torchlight III, dacie premiery Metro Exodus: Sam’s Story i nie tylko.

Nie chcesz przegapić nowych odcinków GramTV News? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i kliknijw dzwoneczek. Nie zapomnij również o zostawieniu łapki w górę po obejrzeniu naszych materiałów!