Do księgarń trafił Błysk, kryminał autorstwa naszego wieloletniego czytelnika, Artura Chojnackiego

Rewelacyjna wiadomość dla fanów kryminałów okraszonych elementami wykraczającymi poza reguły rządzące naszym światem. Dziś do księgarń trafiła debiutancka powieść jednego z Gramowiczów, Artura Chojnackiego zatytułowana Błysk. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska, a zainteresowani mogą po nią sięgnąć choćby pod tym adresem. Błysk to powieść kryminalna z silnie zarysowanym wątkiem nadnaturalnym, która czerpie masę inspiracji z takich marek jak Stranger Things, Z Archiwum X czy komiksowego uniwersum Marvela. Obok dynamicznej narracji i nieoczekiwanych zwrotów akcji możecie liczyć na masę nawiązań do rozmaitych dzieł z szeroko rozumianej popkultury.

Poniżej krótka zajawka, a my życzymy Arturowi wielu literackich sukcesów i czekamy na kolejne Wasze inicjatywy, które pomożemy nagłośnić.



Jurek Miller to detektyw Wydziału Kryminalnego Policji, który balansując pracą i życiem prywatnym, stara się odnaleźć miejsce na swoją pasję do komiksów i superbohaterów. Gdy zostaje mu przydzielona sprawa nietypowego włamania, zauważa to, co każdemu innemu wydałoby się zbyt nieprawdopodobne. Ryzykując zaufaniem żony, reputacją w pracy i swoimi zdrowymi zmysłami, postanawia rozwiązać zagadkę i wyśledzić postać, która na zawsze zmieni jego życie. Sprawą interesuje się ABW i tajemnicza organizacja, której złe zamiary wpłyną nie tylko na życie Jurka, ale także najbliższych mu osób. Zawrotne tempo, nieoczekiwane zwroty akcji i nietuzinkowi bohaterowie. Kryminał, który pokochają wszyscy fani takich hitów jak Z archiwum X czy Stranger Things!

