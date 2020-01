Twórcy Wasteland 3 zwierają szeregi przed produkcją kolejnej gry

News

W Wasteland 3 nie zagramy jeszcze przez kilka miesięcy, ale inXile Entertainment już szykuje się do prac nad kolejną grą. Dzięki temu poznaliśmy pierwsze szczegóły na jej temat.

Studio inXile Entertainment prowadzi rekrutację na kilka stanowisk, m.in. głównego producenta, inżyniera grafiki, głównego projektanta i starszego artysty technicznego. Osoby te zostaną zatrudnione już pod kątem nowego projektu zespołu. Na razie główne siły rzucone są jeszcze na wykończenie Wasteland 3, ale ten tytuł już niebawem trafi na półki sklepowe. Jego premiera jest bowiem przewidziana na 19 maja.

W 2018 roku inXile Entertainment zostało przejęte przez Microsoft, co otworzyło przed studiem nowe możliwości. Z ofert pracy można wywnioskować, że utworzono sporo nowych stanowisk pracy, a liczebność ekipy wzrosła do około 100 osób. Projekt, nad którym inXile będzie pracowało po Wasteland 3, najprawdopodobniej zostanie oparty na Unreal Engine 4 i trafi na następną generację konsol. Można się również spodziewać, że będzie to kolejna gra z gatunku RPG.

