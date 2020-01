Poznaliśmy gry, które w lutym trafią do subskrybentów Games with Gold i Xbox Game Pass Ultimate

News

Maria Wawrzyniak ,

Firma Microsoft ogłosiła listę gier, które w lutym zostaną udostępnione subskrybentom usług Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. Posiadacze zarówno Xboksa 360, jak i Xboksa One zagrają w Fable Heroes oraz Star Wars: Battlefront. Na drugiej konsoli będzie również okazja ogrania TT Isle of Man: Ride on the Edge i Call of Cthulhu. Fable Heroes będzie dostępne od 1 do 15 lutego, Star Wars: Battlefront od 16 do 29 lutego, TT Isle of Man: Ride on the Edge od 1 do 29 lutego, zaś Call of Cthulhu od 16 lutego do 15 marca. Przypomnijmy, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Co miesiąc otrzymujemy również zestaw gier, które za darmo możemy dodać do swojej biblioteki. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

https://youtu.be/6T9NLjYSAp4