Kobe Bryant upamiętniony w NBA 2K20

Tę grafikę zobaczą teraz gracze po zalogowaniu do NBA 2K20. Na taki sam billboard można natrafić w The Neighborhood, co przedstawia poniższy screen. W ten sposób Visual Concpets oddało hołd tragicznie zmarłemu byłemu koszykarzowi Los Angeles Lakers, Kobemu Bryantowi. Na Twitterze gry zamieszczono ponadto wpis o treści: “Spoczywaj w pokoju, Legendo. Dziękujemy za wszystkie starania na parkiecie i poza nim. Bardzo nam cię brakuje”. Bryant jeszcze za życia doczekał się hołdu ze strony twórców serii. NBA 2K17 otrzymało Legend Edition, w całości poświęcone “Black Mambie”.

Informacja o śmierci Kobego Bryanta, jego córki Gianny oraz siedmiu innych osób znajdujących się na pokładzie rozbitego helikoptera, obiegła świat w niedzielę wieczorem polskiego czasu. Wstrząsnęła ona nie tylko fanami koszykówki, ale również wieloma innymi środowiskami, zwłaszcza społecznością z okolic Kalifornii. Bryant był tam osobą prawdziwie kultową, gdyż przez całą – usłaną sukcesami – karierę związany był z Los Angeles Lakers.

W barwach drużyny pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo NBA, dwukrotnie zdobył tytuł MVP finałów ligi, raz wyróżniono go nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika sezonu zasadniczego. Bryant dwukrotnie z reprezentacją USA zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich, 18 razy wystąpił też w Meczu Gwiazd NBA. Po zakończeniu kariery sportowej nie przestawał osiągać sukcesów, zdobywając m.in. Oscara w kategorii krótkometrażowy film animowany za obraz Dear Basketball.

