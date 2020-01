God of War dostanie serial wzorem Wiedźmina? To marzenie Cory'ego Barloga

News

Sukces udostępnionego pod koniec ubiegłego roku na platformie Netflix Wiedźmina skłonił co niektórych do dyskusji na temat tego, jakie inne gry najlepiej nadałyby się na to, by na ich podstawie stworzyć seriale. Temat ten poruszony został m.in. w podcaście serwisu GamesIndustry.biz, wywołując przy okazji reakcję Cory’ego Barloga. Reżyser God of Wara z 2018 roku twierdzi, że jego ostatnie dzieło mogłoby z powodzeniem pójść w ślady Wiedźmina.

https://twitter.com/corybarlog/status/1221899946946772992

Barlog od razu zaznaczył jednak, że jego wpis nie jest żadną zapowiedzią ani wskazówką dla fanów. – Po prostu wierzę w to, że gry mogłyby służyć za podstawę świetnych produkcji telewizyjnych, ponieważ ludzie spędzają tyle czasu z bohaterami fantastycznych światów. Gry, podobnie jak telewizja, opierają się na związkach z postaciami, podczas gdy filmy są bardziej jak randka. Oba mogą być jednak świetne – stwierdził.

