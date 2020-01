Blizzard opracował prototyp Hearthstone VR, jednak projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis PowerUp, studio Blizzard Entertainment myślało w przeszłości nad przeniesieniem jednej ze swoich produkcji do świata wirtualnej rzeczywistości. Większość z nas, kiedy myśli o grze w wersji VR, myśli o strzelance albo przygodówce – generalnie jakikolwiek tytuł, gdzie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. A gdyby tak przenieść do świata wirtualnej rzeczywistości grę karcianą? Okazuje się, że w przeszłości Blizzard wpadł na taki pomysł, jednak ostatecznie zdecydował się nie kontynuować pracy nad projektem. Jeden z redaktorów wspomnianego serwisu miał okazję przeprowadzić wywiad z twórcami z Blizzarda, podczas którego zapytał o możliwość ewentualnego stworzenia produkcji. Dave Kosak, główny projektant narracji oraz Hadidjah Chamberlain, projektant efektów specjalnych przyznali, że choć to naprawdę interesujący pomysł, tak razem z resztą studia doszli do wniosku, że gracze jednak zdecydowanie bardziej wolą standardowy sposób rozgrywki.

Mężczyźni zdradzili nawet, że podczas corocznej imprezy Free Your Mind, którą organizuje Blizzard, dwóch deweloperów pracowało nad stworzeniem prototypu Hearthstone w wersji VR i… udało im się. W grze mogliśmy spacerować po tawernie, usiąść z kimś do gry, a – co chyba najciekawsze z tego wszystkiego – mogliśmy nawet przewrócić stół. Deweloperom nie udało się jednak zaimplementować więcej zawartości, bo pracowali nad projektem zaledwie dwa tygodnie. Jednak sam fakt, że w ogóle ktokolwiek kiedykolwiek pracował nad VR-ową wersją Hearthstone świadczy o tym, że firma rozważała możliwość wypuszczenia takowego projektu na rynek. Kosak nie chciał jednak zdradzać nic więcej, bo przyznał, że najprawdopodobniej ludzie zaczęliby się domagać skończenia tego projektu.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis