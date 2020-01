Hardwareowe Podsumowanie Tygodnia #1

News

Paweł Rudy ,

Hardwareowe Podsumowanie Tygodnia w formie skróconego przekazu kieruje do czytelników, którzy nie mają czasu śledzić wszystkiego na bieżąco, a chcą przy tym orientować się w branży i nowych produktach PC.

Nie będę opisywał skrupulatnie każdego drgnięcia w polityce cenowej czy jakiejkolwiek innej, tylko skupie się na tym, co z tego wszystkiego wyszło z perspektywy niedzieli rano.

Hardwareowe Podsumowanie Tygodnia – TL;DR

AMD RX 5600 XT trzeba kupować w lekko droższych edycjach podkręconych fabrycznie i dobrze weryfikować specyfikacje SKU przed zakupem.

Procesory mobilne Comet Lake-H od Intel z dziesiątej generacji będą na pojedynczym rdzeniu średnio 11% szybsze od swoich poprzedników.

Intel nie wyrobił się z produkcją nowych chipów na określony termin, więc partnerzy są już gotowi ze swoimi płytami głównymi, a procesorów jeszcze nie ma.

Pojawia się nowy socket LGA 1200.

Z490 musi mieć mocniejsze sekcje zasilania.

Intel Core i9-10900K pobiera około 300 W w pełnym stresie.

Comet Lake może nie być ostatnią serią wyprodukowaną w 14 nm.

Premiera karty graficznej AMD RX 5600 XT – Mission Impossible

AMD RX 5600 XT miał być nowym hegemonem rozdzielczości 1080p w średnim segmencie, przebijającym wydajnością GTX 1660 Ti w tej samej cenie.

Na niedziele musi walczyć już z RTX 2060, który jest przeceniony o 50 USD, a niektóre nowe wypusty chipów są wycinane z TU 104, a nie TU 106, co dało im ponad 40-procentowy przyrost mocy w niektórych zastosowaniach profesjonalnych, takich jak Blender, Maya, CATIA, SolidWorks, 3DSMax itp. Gaming bez zmian.

Źródło: GamersNexus

Przebranie RX 5600 XT w nowy vBIOS też było zagraniem na ostatnią chwilę, które przyniosło w szerszej perspektywie więcej komplikacji dla konsumentów. Dlaczego?

Bo AMD nie zmieniło podstawowej specyfikacji, którą poznaliśmy na CES 2020, więc na rynku pojawią się zarówno modele z przepustowością pamięci na poziomie 12 Gbps, jak i 14 Gbps. W końcu niektórzy partnerzy zastosowali tańsze kości, których nie walidowali pod 14 Gbps, więc nie mogą przyjąć aktualizacji vBIOS w tej sferze.

W związku z tym RX 5600 XT trzeba kupować w lekko droższych edycjach „OC”, czyli podkręconych fabrycznie i dobrze weryfikować specyfikacje edycji przed zakupem. Inaczej RTX 2060 nawet w referencie jest bardziej interesującą propozycją.

Jak już się takiego RX 5600 XT z pierwszego rzutu kupi, to trzeba mu zrobić aktualizację vBIOS we własnym zakresie. Mission Impossible dla wielu.

Procesory mobilne od Intel

Procesory mobilne Comet Lake-H od Intel z dziesiątej generacji będą na pojedynczym rdzeniu średnio 11% szybsze od swoich poprzedników. Mamy więc powtórkę z tego samego procesu produkcyjnego przy podbiciu taktowania. Największe zmiany zaszły w konfiguracjach rdzeni.

Nazwa Procesora Rdzenie/Wątki Zegar Bazowy Zegar Turbo TDP Core i9-10980H 8/16 3,1 GHz 5,0 GHz 45 W Core i9-10880H 8/16 2,3 GHz ? 45 W Core i5-10750H 6/12 2,6 GHz 4,7 GHz 45 W Core i5-10300H 4/8 2,5 GHz 4,3 GHz 45 W

Procesory desktop od Intel - są płyty, nie ma procesorów

W desktopowych procesorach od Intela zawitał nowy tryb boost o nazwie Intel Thermal Velocity Boost, który pozwala napisać wyższą liczbę przy taktowaniu na pudełku i w materiałach marketingowych. Rubryczka Max Turbo 3.0 stanie więc dzielnie koło TDP jako kompletnie martwy element specyfikacji, który nic nie wnosi.

Co do reszty specyfikacji, to podejrzewa się następujące jednostki:

Nazwa Procesora Rdzenie/Wątki Zegar Bazowy Zegar Turbo 1 Core Max Turbo 3.0 Zegar Turbo All Core TDP i9-10900K 10/20 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 4,8 GHz 125 W i9-10900 10/20 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,5 GHz 65 W i7-10700K 8/16 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125 W i7-10700 8/16 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65 W i5-10600K 6/12 4,1 GHz 4,8 GHz 4,5 GHz 125 W i5-10600 6/12 3,3 GHz 4,8 GHz 4,4 GHz 65 W i5-10500 6/12 3,1 GHz 4,5 GHz 4,2 GHz 65 W i5-10600 6/12 2,9 GHz 4,3 GHz 4,0 GHz 65 W i3-10320 4/8 3,8 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz 65 W i3-10300 4/8 3,7 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 65 W i3-10100 4/8 3,6 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz 65 W

Intel najprawdopodobniej nie wyrobił się z produkcją nowych chipów na określony w road map termin, więc partnerzy są już gotowi ze swoimi płytami głównymi, a procesorów jeszcze nie ma.

Z490 będzie linią skupioną na poprawieniu sekcji zasilania w wielu modelach z wysokiej półki. W końcu pojawiają się 10-rdzeniowe procesory z odblokowanym mnożnikiem, które po OC potrafią pobrać w okolicy 300 W.

Wraz z tak głębokimi zmianami zarówno w systemie dostarczania prądu, jak i konstrukcji samego laminatu, pojawia się nowy socket LGA 1200. Ciekawe czy Comet Lake skończy kodową wyliczankę, którą zapoczątkował Skylake.

O Rocket Lake-S nie chcę dzisiaj pisać, pojawiły się rekordy z płytami głównymi na H510, które sugerują, że 14 nanometrów czeka nas jeszcze raz, ale nie ma tego czym poprzeć jak na razie.

To tyle, dajcie znać w komentarzach, czy mam tą serię ciągnąć drodzy czytelnicy i czytelniczki.