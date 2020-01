PlayStation 5 popularniejsze niż Xbox Series X wśród deweloperów. Ponad połowa produkowanych obecnie gier zmierza na PC – wyniki ankiety GDC

News

LM ,

Jeśli przy okazji konsol nowej generacji wciąż rozważacie wybór platformy, która zaspokoi Wasze gamingowe potrzeby, to z pewnością zainteresują Was wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez organizatorów Game Developers Conference. Okazuje się, że najbezpieczniejszym wyborem jest oczywiście modernizacja swojego peceta, gdyż połowa twórców wiąże swoje plany właśnie z komputerami osobistymi. Co ciekawe, spora liczba deweloperów myśli także o tworzeniu gier na konsole PlayStation 5 i Nintendo Switch, dużo słabiej wypada tu Xbox Series X Microsoftu.



Co równie ważne, ponad połowa produkowanych obecnie gier zmierza na komputery osobiste. Na drugim miejscu uplasowały się tutaj oczywiście platformy mobilne, a zaraz za nimi konsole zarówno obecnej, jak i przyszłej generacji Sony i Microsoftu. W pytaniu związanym z obecnymi projektami nie widać już tak wyraźniej różnicy pomiędzy konkurencyjnymi markami, co zwiastuje solidną ofertę na premierę obu urządzeń i nieco mniejszy udział w rynku gier Microsoftu w niedalekiej przyszłości. Komplet wyników ankiety znajdziecie pod tym adresem, a tymczasem rzućcie okiem na załączone do wiadomości wykresy.

Tegoroczna edycja Game Developers Conference odbędzie się w San Francisco w dniach 16-20 marca.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.